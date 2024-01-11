Ничушкин установил второй результат «Колорадо» по голам в большинстве за 40 матчей сезона

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». После второго периода впереди хозяева со счётом 2:0.

Обе шайбы «Колорадо» забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. В текущем сезоне эти голы стали для россиянина 12-м и 13-м при игре в большинстве за 40 матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Ничушкин установил второй результат франшизы по голам в большинстве за 40 матчей сезона. Рекорд по этому показателю принадлежит Джо Сакику, забросившему 15 шайб в большинстве за 40 матчей сезона-1995/1996.