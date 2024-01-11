Ничушкин установил второй результат «Колорадо» по голам в большинстве за 40 матчей сезона
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». После второго периода впереди хозяева со счётом 2:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ничушкин (Рантанен, Друен) – 19:46 (pp) 2:0 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 31:44 (pp) 3:0 О'Коннор (Джонс) – 49:20
Обе шайбы «Колорадо» забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. В текущем сезоне эти голы стали для россиянина 12-м и 13-м при игре в большинстве за 40 матчей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Ничушкин установил второй результат франшизы по голам в большинстве за 40 матчей сезона. Рекорд по этому показателю принадлежит Джо Сакику, забросившему 15 шайб в большинстве за 40 матчей сезона-1995/1996.
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