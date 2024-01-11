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Драйзайтль высказался о возможном продлении контракта «Эдмонтона» с ним и Макдэвидом

Драйзайтль высказался о возможном продлении контракта «Эдмонтона» с ним и Макдэвидом
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль рассказал о возможном продлении контракта клуба с ним и капитаном «нефтяников» Коннором Макдэвидом. Напомним, Драйзайтль будет иметь право повторно подписать контракт с «Эдмонтоном» 1 июля или стать свободным агентом год спустя — как раз тогда, когда текущий контракт Макдэвида вступит в последний год.

«Можем ли мы вместе переподписать контракты? Он сделает то, что лучше для него, и мне придётся сделать то же самое для себя. Мы добились большого успеха вместе, и, конечно, нам хотелось бы добиться большего как команда. Я уверен, что в какой-то момент разговоры начнутся.

Конечно, я хочу закончить работу [победить в Кубке Стэнли]. И я хочу сделать это здесь. Но есть много вещей, которые влияют на это. Много вещей, которые играют роль в таких ситуациях. И в конце концов я снова дам вам скучный ответ: посмотрим», — приводит слова Драйзайтля Sportsnet.

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