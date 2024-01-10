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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о травме нападающего Коннора Бедарда

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид высказался о травме Коннора Бедарда
Коннор Макдэвид
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после победного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1) высказался о травме звёздного нападающего «ястребов» Коннора Бедарда.

«Это отстой. Это действительно отстой. Я уже был на его месте. Нет других способов описать это, кроме как „плохое чувство“. Но всё проходит. Он поправится. В этом году он снова будет играть на вершине. Я посоветую ему быть позитивным, хорошим товарищем по команде. Нужно наслаждаться процессом восстановления, потому что скоро всё вернётся», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

Напомним, по итогам столкновения с защитником «Нью-Джерси Дэвилз» Бренданом Смитом у Бедарда был диагностирован перелом челюсти. Форвард пропустит ориентировочно от четырёх до шести недель.

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