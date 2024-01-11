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«Металлург» одержал волевую победу над «Сочи», нанеся южанам 15-е поражение подряд

«Металлург» одержал волевую победу над «Сочи», нанеся южанам 15-е поражение подряд
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В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На седьмой минуте первого периода Джереми Бракко с передач Артемия Кузнецова и Михала Криштофа открыл счёт в матче.

Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.

В начале третьего игрового отрезка Артём Минулин с передач Игоря Гераськина и Макара Хабарова восстановил равенство в счёте. Спустя шесть минут Никита Гребёнкин с передачи Дмитрия Силантьева вывел подопечных Андрея Разина вперёд. В конце игры Данила Юров сделал счёт 3:1. Спустя 29 секунд Никита Гребёнкин установил окончательный счёт в матче, реализовав штрафной бросок.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Бракко (Кузнецов, Криштоф) – 06:54 (5x5)     1:1 Минулин (Гераськин, Хабаров) – 41:37 (5x5)     2:1 Гребёнкин (Силантьев) – 47:17 (5x5)     3:1 Юров (Хабаров, Смолин) – 59:20 (en)     4:1 Гребёнкин – 59:49    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Металлург» в Москве сыграет со «Спартаком» 14 января. «Сочи» примет дома казанский «Ак Барс» 16 января.

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