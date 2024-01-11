«Металлург» одержал волевую победу над «Сочи», нанеся южанам 15-е поражение подряд

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В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На седьмой минуте первого периода Джереми Бракко с передач Артемия Кузнецова и Михала Криштофа открыл счёт в матче.

Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.

В начале третьего игрового отрезка Артём Минулин с передач Игоря Гераськина и Макара Хабарова восстановил равенство в счёте. Спустя шесть минут Никита Гребёнкин с передачи Дмитрия Силантьева вывел подопечных Андрея Разина вперёд. В конце игры Данила Юров сделал счёт 3:1. Спустя 29 секунд Никита Гребёнкин установил окончательный счёт в матче, реализовав штрафной бросок.

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В следующем матче «Металлург» в Москве сыграет со «Спартаком» 14 января. «Сочи» примет дома казанский «Ак Барс» 16 января.