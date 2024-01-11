Бывший главный арбитр КХЛ разобрал скандальный эпизод матча СКА и «Металлурга»

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал скандальный эпизод матча СКА и «Металлурга» (1:2 ОТ).

«Гол «Металлурга» в овертайме матча со СКА? Момент очень сложный, потому что непонятно, где там находились судьи. Но то, что Гераськин выставил ногу перед катящимся защитником, — это было видно, но на нескольких повторах. Поэтому я думаю, что судьи могли не разглядеть этот момент. Но, с моей точки зрения, фол был.

Сергеев споткнулся о собственную клюшку? Никакой клюшки я особенно не видел. Я видел, что, заходя на вираж, Гераськин выставил правую ногу, о которую споткнулся защитник СКА. Но здесь вопрос такой, что каждый игрок должен видеть препятствие и объезжать его. Это можно было расценить как блокировку, это можно было расценить как подножку. Но можно было и никак не расценивать, потому что было движение на встречных курсах. Момент, конечно, сложный. Но, наверное, я бы остановился на фоле. Потому что явно было видно, что нога выдвинута вперёд», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.