Никита Гусев забросил ЦСКА после передачи от О'Делла, который отдал пас, сидя на льду
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В эти минуты в Москве проходит столичное дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимает «Динамо». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу бело-голубых.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2024, четверг. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский (Муранов, Миронов) – 05:10 (5x5) 0:2 Гусев (О'Делл) – 14:01 (5x4) 0:3 Муранов (Михайлов, Никонов) – 24:53 (5x5) 1:3 Уильямс (Слепышев, Светлаков) – 28:13 (5x5)
На 15-й минуте первой двадцатиминутки нападающий «Динамо» Никита Гусев забросил вторую шайбу бело-голубых во встрече, получив передачу от Эрика О'Делла, который находился на льду.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче регулярного сезона-2023/2024 ЦСКА в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» 15 января. Московское «Динамо» примет дома нижегородское «Торпедо» 13 января.
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