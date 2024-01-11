Никита Гусев забросил ЦСКА после передачи от О'Делла, который отдал пас, сидя на льду

В эти минуты в Москве проходит столичное дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимает «Динамо». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу бело-голубых.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте первой двадцатиминутки нападающий «Динамо» Никита Гусев забросил вторую шайбу бело-голубых во встрече, получив передачу от Эрика О'Делла, который находился на льду.

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В следующем матче регулярного сезона-2023/2024 ЦСКА в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» 15 января. Московское «Динамо» примет дома нижегородское «Торпедо» 13 января.