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«Меня это достало». Готье — о причинах своего обмена из «Филадельфии»

«Меня это достало». Готье — о причинах своего обмена из «Филадельфии»
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Нападающий «Анахайм Дакс» Каттер Готье высказался о причинах, побудивших его запросить обмен из «Филадельфии Флайерз».

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что за решением Готье может стоять его друг, экс-форвард «лётчиков» Кевин Хейз, у которого непростые отношения с главным тренером «Филадельфии» Джоном Тортореллой. Тем не менее все трое опровергли данное предположение.

«У меня была не одна конкретная причина запросить обмен, их было много, и эти причины повторялись на протяжении последних полутора лет из двух, которые я провёл в организации «Флайерз». В конце концов меня это достало, и я подумал «я так больше не могу» и «мне действительно нужно самому принять решение и понять, как будет лучше для моего будущего», и я это сделал», — приводит слова Готье TSN.

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