Римашевский — об отношении штаба Кудашова к молодым: никто с нами не сюсюкается

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский высказался о победе над ЦСКА (4:2) в столичном дерби и рассказал об отношении тренерского штаба к молодым игрокам.

«ЦСКА отличается агрессивностью и своим настроем. Болельщики их здорово поддерживали, хотя и наших тоже было слышно. Ключевой фактор в выигранном дерби? Игра в обороне. Всё-таки, хоть мы и пропустили две шайбы, но здорово оборонялись. И наши первые две шайбы в первом периоде.

Как решился на бросок с такой позиции? Ну, обычно в такой ситуации я смотрю передачу, но в этот раз решил бросить и не прогадал.

Как-то так само получается, что забиваю пока только в московских дерби. Первый гол в карьере помог начать обретать уверенность, и где-то уже не боюсь рискнуть и пойти в обыгрыш.

Чернышов недавно сказал, что к нам начали относиться как ко взрослым игрокам? Да, согласен с ним. Так и есть. Тренерский штаб и разговаривает с нами по-взрослому, а если мы что-то неправильно делаем, то нас могут и чуть-чуть наругать, тоже по-взрослому. Никто с нами не сюсюкается», — сказал Римашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.