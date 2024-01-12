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Тарасенко набрал 600-е очко за всю карьеру в НХЛ

Тарасенко набрал 600-е очко за всю карьеру в НХЛ
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Российский хоккеист Владимир Тарасенко смог забросить шайбу в матче с «Баффало Сэйбрз», тем самым он оформил 600 очков за всю карьеру в НХЛ. Матч между «Оттавой Сентаторз» и «Баффало» проходит сегодня, 12 января. На момент публикации новости «Сэйбрз» ведут со счётом 3:1.

Владимир выступает в НХЛ с 2013 года. За всё время россиянин смог забросить 279 шайб и оформить 321 голевую передачу. Удалось это сделать хоккеисту за 709 матчей.

Первые 10 лет своей карьеры Тарасенко провёл в команде «Сент-Луис Блюз». 9 февраля 2023 года он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышел вместе с командой в плей-офф.

Минувшим летом игрок стал свободным агентом и подписал соглашение вместе с «Сенаторз», где он сумел набрать 26 очков (9+17) за 34 игры.

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