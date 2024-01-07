Тарасенко сменит клуб, «Питтсбург» отпустит звезду? Каких сделок стоит ждать в дедлайн НХЛ

Время, предшествующее дедлайну в НХЛ, получается всегда очень насыщенным и захватывающим: соискатели на кубок пытаются залатать последние дыры в составе, клубы, которые распрощались с шансами на плей-офф, пытаются получить как можно больше драфт-пиков, чтобы стать конкурентоспособными в будущем. Давайте посмотрим, какие активы будут на карандаше у генеральных менеджеров в ближайшие два месяца и каких потенциальных переходов можно ждать.

Дедлайн в прошлом сезоне получился особенно горячим: Райан О’Райлли, Патрик Кейн, Владимир Тарасенко, Тайлер Бертуцци, Дмитрий Орлов и многие другие добротные игроки поменяли клубную прописку. В этом же году такой россыпи звёзд не будет, но прошлогодний дедлайн отчётливо показал, что погоня за громкими именами – не лучшая идея. Привет «Бостону» и «Рейнджерс». Так что в этот дедлайн ожидаются более разумные и точечные обмены.

Владимир Тарасенко («Оттава Сенаторз»)

Летом вся хоккейная общественность активно следила, куда же занесёт капитана последней золотой российской молодёжки. И, что стало неожиданностью для многих, Тарасенко осел в «Оттаве», что противоречило его словам о попытках завоевать ещё один кубок. Однако Владимир подстраховался и подписал контракт на один год. И, судя по игре и результатам «Сенаторз» в этом сезоне, скоро Тарасенко канадскую столицу покинет.

Владимир Тарасенко Фото: Justin Tang/AP Photo/ТАСС

Потенциальные претенденты: «Рейнджерс», «Виннипег», «Лос-Анджелес»

«Дважды в одну реку не войдёшь» гласит одна известная пословица, но мы-то знаем, что это отнюдь не догма. В пользу возвращения Тарасенко в Нью-Йорк говорит несколько фактов. Во-первых, Тарасенко после вылета в прошлом сезоне очень тепло отзывался об организации и желал там остаться: «Да, как я уже говорил, мне здесь нравится. Это одна из лучших организаций в лиге, если не лучшая. Они делают всё, чтобы игроки просто играли и получали удовольствие от работы». Во-вторых, у «Рейнджерс» есть проблемы с правым нападающим в первом звене, потому что ни Уилер, ни Какко, ни Бродзински не зарекомендовали себя на этом месте. А Крайдеру и Зибанеджаду явно нужна подмога, потому что оба в этом сезоне недобирают в равных составах.

Вариант с «Виннипегом» выглядит самым маловероятным, потому что у Тарасенко есть в контракте пункт о запрете на обмен, а желающих поехать в Манитобу с каждым годом становится всё меньше и меньше. Но наличие Тарасенко в топ-6 нападения сделало бы «Виннипег» командой, которая может пошуметь в играх на вылет. Плюсом к этому у «Джетс» есть место под потолком, поэтому площадь для совершения манёвра есть.

А вот вариант с «Лос-Анджелесом» выглядит куда более привлекательным. Во-первых, место дислокации команды. Во-вторых, амбиции «Кингз», которые явно повыше, чем у «Виннипега». В-третьих, нужда «королей» в правом нападающем. Нет сомнений, что Тарасенко в топ-6 вытеснит Мура и Лаферрье.

Элиас Линдхольм («Калгари Флэймз»)

Линдхольм становится очередным героем многосерийной приключенческой драмы – «Побег из «Калгари». Сторонним наблюдателям уже становится интересно, что же происходит на юге Альберты, что оттуда все бегут при первой возможности. У Элиаса последний год по контракту, и сомнений не остаётся, что в следующем сезоне в «Калгари» его не будет. Так что это последняя возможность «огоньков» выручить хоть что-нибудь за него.

Потенциальные претенденты: «Бостон», «Виннипег», «Нэшвилл»

«Бостон» ещё в межсезонье всеми силами пытался найти центра на замену ушедшему на пенсию Бержерону, но успехом это не увенчалось. Однако по результатам «Брюинз» не просели настолько, насколько им предрекали. Но усиление перед плей-офф явно не помешает, а Линдхольм на данный момент видится лучшим вариантом.

«Виннипег» является братом по несчастью с «Калгари»: здесь игроки тоже не хотят надолго оседать. Поэтому «Джетс» надо работать не на перспективу, а забирать своё здесь и сейчас, пока оставшиеся лидеры не сбежали с корабля.

«Нэшвилл», конечно, никаким претендентом на кубок и близко не является, но попасть в плей-офф вполне может. Здесь ситуация не из разряда краткосрочной помощи, а игра на перспективу. «Предаторз» вполне могут выменять Линдхольма и на ближайшие пару лет закрыть позицию второго центра, потолок им это позволяет.

Илья Любушкин («Анахайм Дакс»)

На первый взгляд, Любушкин не тот игрок, за которого может развязаться бойня на рынке, но такая позиция является ошибочной. Илья может закрыть несколько очень важных позиций, которые в плей-офф имеют чуть большее значение, чем в регулярке: надёжный защитник третьей пары и страхующий в дуэте с атакующим защитником. Есть ощущение, что для «Дакс» предпочтительнее будет получение драфт-пика, нежели продление контракта.

Илья Любушкин Фото: Ryan Sun/AP Photo/ТАСС

Потенциальные претенденты: «Эдмонтон», «Торонто»

Чтобы описать состояние обороны «Эдмонтона» на сегодняшний день без использования обсценной лексики, необходимо приложить нечеловеческие усилия. Да, Любушкин панацеей не станет, но подспорьем однозначно.

В целом с «Торонто» ситуация та же: многомиллионное нападение и бедовая защита с вратарями. В «Мэйпл Лифс» Любушкин уже играл и перешёл в команду также аккурат перед плей-офф, поэтому менеджмент «Торонто» может опять вернуться к этому варианту усиления защиты.

Ник Фолиньо («Чикаго Блэкхоукс»)

Сомнений, думаю, ни у кого нет, что «Чикаго» в этом году в плей-офф не будет. Поэтому держать ветерана с истекающим контрактом смысла нет, и, скорее всего, последует обмен с удержанием зарплаты.

Потенциальные претенденты: «Флорида», «Ванкувер», «Нью-Джерси»

В прошлом году «Пантерз» показали, что готовы бороться за кубок, а в этом году команда выглядит ещё более матёрой и монолитной. Но глубина в боттом-6 им явно не помешает. При условии, что «Чикаго» удержит 50%, а то и больше при посредничестве в сделке третьего клуба, у «Флориды» образуется качественное третье звено, которое позволит ещё раз всерьёз побороться за кубок.

В случае с «Ванкувером» надо не столько усилить нижние звенья, сколько добавить опыта команде, которая особо не закалена в кубковых матчах. При этом Фолиньо выглядит хорошим вариантом для игры в системе Рика Токкета, где нужно выполнять большой объём работы.

Вариант с «Нью-Джерси» является ещё более прозаичным, чем с «Ванкувером». Этой молодой банде нужен дядька, который будет в сложную минуту наставлять юных талантов. Но даже место в топ-9 для Фолиньо в «Дэвилз» не гарантировано, однако для американского форварда сей факт не станет разочарованием.

Ноа Ханифин («Калгари Флэймз»)

Ещё один игрок «Калгари», который с большой долей вероятности покинет команду. Ханифин — добротный двусторонний защитник, который может как надёжно обороняться, так и поддерживать атаку. Главный вопрос, на что будет спрос у потенциального участника обмена.

Потенциальные претенденты: «Айлендерс», «Нью-Джерси»

«Айлендерс», которые пропагандируют системный хоккей, не хватает защитника, который вносил бы баланс по обе стороны площадки. На одном Ноа Добсоне «островитяне» далеко не уедут, поэтому под плей-офф им нужен защитник, способный сыграть в атаке без потери качества в обороне.

Оборона «Нью-Джерси» представляет собой сплав из молодых перспективных и в меру опытных, но не хватающих звёзд с неба защитников. Из-за этого, в частности, команда не может твёрдо зайти в зону плей-офф. На долгое сотрудничество надеяться бессмысленно, но до конца сезона Ханифин вполне может закрыть позицию защитника второй пары.

Джейк Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»)

Да, этот потенциальный обмен – что-то из области фантастики. Но разговоры о том, что игрок и организация не могут договориться о новом контракте, шли ещё в начале сезона. Да и Кайл Дубас – менеджер слегка своеобразный и, увидев, что команда не попадает в плей-офф, может сыграть по-крупному. А с учётом того, как идёт на дистанции «Питтсбург», веры в попадание в плей-офф мало.

Джейк Гюнцель Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Потенциальные претенденты: «Детройт», «Сиэтл»

Стив Айзерман продолжает кропотливо выстраивать из «Детройта» будущего контендера, а такой игрок, как Джейк Гюнцель, сделает топ-6 нападения «Ред Уингз» одним из сильнейших в лиге. Также в конце сезона истекают несколько ощутимых контрактов, да и потолок, скорее всего, будет повышен, так что такая сделка может стать реальной.

«Сиэтл» как новичок лиги не обладает набором звёздных игроков. Есть молодые звёздочки, такие как Бенирс и Райт, который точно скоро будет играть в основе, но в целом «Кракен» — команда ровная, где порой первое звено не отличишь от четвёртого. И здесь можно провести аналогию с «Вегасом», когда те выменяли Джека Айкела, заполучив по-настоящему звёздного игрока. Поэтому такой сценарий вполне возможен, и вряд ли «Сиэтл» обидит по деньгам Джейка.