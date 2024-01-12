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Александр Романов установил личный рекорд по голам за сезон

Александр Романов установил личный рекорд по голам за сезон
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Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забил гол в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Эта шайба стала четвёртой для Романова в нынешнем сезоне, таким образом он побил свой личный рекорд по результативности за сезон, ранее игроку удавалось забить не более трёх раз за год.

Матч между «Айлендерс» и «Мэйпл Лифс» проходит сегодня, 12 января. На момент публикации новости счёт встречи 3:3.

Александр проводит свой четвёртый сезон в НХЛ после того, как в 2018 году был выбран под 38-м номером на драфте «Монреаль Канадиенс». В 2019 году Романов играл за ЦСКА и смог вместе с командой выиграть Кубок Гагарина. Затем он дебютировал за «Монреаль» и смог в 2020 году дойти до финала Кубка Стэнли. В июле 2022 был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
3 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палмьери (Добсон, Барзал) – 00:40 (pp)     1:1 Макманн (Грегор, Броди) – 12:39     1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 20:26     1:3 Мэттьюс (Хольмберг) – 22:40     2:3 Романов (Барзал, Добсон) – 24:18     3:3 Хорват (Добсон, Барзал) – 33:51 (pp)    
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