Александр Романов установил личный рекорд по голам за сезон
Поделиться
Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забил гол в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Эта шайба стала четвёртой для Романова в нынешнем сезоне, таким образом он побил свой личный рекорд по результативности за сезон, ранее игроку удавалось забить не более трёх раз за год.
Матч между «Айлендерс» и «Мэйпл Лифс» проходит сегодня, 12 января. На момент публикации новости счёт встречи 3:3.
Александр проводит свой четвёртый сезон в НХЛ после того, как в 2018 году был выбран под 38-м номером на драфте «Монреаль Канадиенс». В 2019 году Романов играл за ЦСКА и смог вместе с командой выиграть Кубок Гагарина. Затем он дебютировал за «Монреаль» и смог в 2020 году дойти до финала Кубка Стэнли. В июле 2022 был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс».
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
3 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палмьери (Добсон, Барзал) – 00:40 (pp) 1:1 Макманн (Грегор, Броди) – 12:39 1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 20:26 1:3 Мэттьюс (Хольмберг) – 22:40 2:3 Романов (Барзал, Добсон) – 24:18 3:3 Хорват (Добсон, Барзал) – 33:51 (pp)
Комментарии
- 12 января 2024
-
04:54
-
04:39
-
04:29
-
04:10
-
04:02
-
03:14
-
02:35
-
01:19
-
01:00
- 11 января 2024
-
23:54
-
23:46
-
23:37
-
23:34
-
23:25
-
23:11
-
22:53
-
22:45
-
22:37
-
22:34
-
22:26
-
22:20
-
22:09
-
22:06
-
21:55
-
21:42
-
21:30
-
21:26
-
21:21
-
21:11
-
20:58
-
20:53
-
20:44
-
20:32
-
20:23
-
20:04
Партнерский контент