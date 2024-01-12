Две передачи Кучерова и 27 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Нью-Джерси»
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В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ).
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Хаула, Миллер) – 07:42 1:1 Гленденинг (Пербикс, Уотсон) – 12:35 2:1 Гленденинг – 18:22 (sh) 3:1 Пойнт (Кучеров, Пербикс) – 30:34 3:2 Братт (Марино, Тоффоли) – 36:54 3:3 Бастиан – 43:53 4:3 Рэддиш (Кучеров, Василевский) – 61:27
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