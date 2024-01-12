Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Анахайм»
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Сегодня, 12 января, «Каролина Харрикейнз» обыграла на своей площадке «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 6:3 (2:0, 3:3, 1:0).
В составе «Каролины» голами отличились Брэди Шей, Джордан Мартинук, Стефан Ноэсен, Джек Друри, Сет Джарвис и российский нападающий Андрей Свечников.
За «Анахайм» голами отличились Исак Лундестрём, Райан Строум и Фрэнк Ватрано.
После 41 матча «Каролина» занимает 4-е место в Восточной конференции с 51 очком. «Анахайм» расположился на 14-й строчке Западной конференции, набрав 29 очков в 41 игре.
Следующий матч «Каролина» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Анахайм» сыграет с «Тампа-Бей Лайтнинг».
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шей (Джарвис, Стаал) – 16:00 2:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 16:15 2:1 Лундестрём (Лисон, Макгинн) – 20:25 3:1 Мартинук (Джарвис) – 21:57 3:2 Строум (Терри, ЛаКомбе) – 30:06 3:3 Ватрано (Хенрик) – 30:51 (pp) 4:3 Ноэсен (Бантинг, Котканиеми) – 34:30 5:3 Друри (Ноэсен, Терявяйнен) – 36:41 (pp) 6:3 Джарвис (Бёрнс) – 49:54
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