Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Анахайм»

Сегодня, 12 января, «Каролина Харрикейнз» обыграла на своей площадке «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 6:3 (2:0, 3:3, 1:0).

В составе «Каролины» голами отличились Брэди Шей, Джордан Мартинук, Стефан Ноэсен, Джек Друри, Сет Джарвис и российский нападающий Андрей Свечников.

За «Анахайм» голами отличились Исак Лундестрём, Райан Строум и Фрэнк Ватрано.

После 41 матча «Каролина» занимает 4-е место в Восточной конференции с 51 очком. «Анахайм» расположился на 14-й строчке Западной конференции, набрав 29 очков в 41 игре.

Следующий матч «Каролина» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Анахайм» сыграет с «Тампа-Бей Лайтнинг».