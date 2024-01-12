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Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» победить дома «Рейнджерс»

Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» победить дома «Рейнджерс»
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В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).

Российский нападающий хозяев Павел Бучневич отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также у хозяев хет-триком отметился Джордан Кайру. Ещё один гол записал на свой счёт Брэндон Саад.

У гостей отличились Адам Фокс и Винсент Трочек.

Российский форвард гостей Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

«Блюз» набрали 43 очка и занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Рейнджерс» остались с 54 очками и идут третьими на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Гудроу, Линдгрен) – 01:51     1:1 Кайру (Томас, Бучневич) – 04:02     2:1 Кайру (Бучневич, Томас) – 07:30 (pp)     3:1 Саад (Шенн, Крюг) – 29:26 (pp)     4:1 Кайру (Ледди) – 47:01     4:2 Трочек (Крайдер, Панарин) – 50:58 (pp)     5:2 Бучневич (Сундквист, Парэйко) – 59:42    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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