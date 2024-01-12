Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» победить дома «Рейнджерс»

В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).

Российский нападающий хозяев Павел Бучневич отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также у хозяев хет-триком отметился Джордан Кайру. Ещё один гол записал на свой счёт Брэндон Саад.

У гостей отличились Адам Фокс и Винсент Трочек.

Российский форвард гостей Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

«Блюз» набрали 43 очка и занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Рейнджерс» остались с 54 очками и идут третьими на Востоке.

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