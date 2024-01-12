«Виннипег» установил рекорд франшизы по количеству побед подряд

В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (2:1).

Таким образом, эта победа стала уже восьмой подряд для «Джетс», что является рекордом франшизы.

Примечательно, что своё последнее поражение канадский коллектив потерпел от того же «Чикаго» в выездном матче 28 декабря (1:2 Б).

Также стоит отметить, что в этой встрече хозяева уступали 0:1 за 3:29 до окончания третьего периода, однако нашли в себе силы забросить дважды до финальной сирены. Отличились Габриэль Виларди и Николай Элерс.

«Виннипег» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Джетс» 14 января примут дома «Филадельфию Флайерз».