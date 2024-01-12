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«Виннипег» установил рекорд франшизы по количеству побед подряд

«Виннипег» установил рекорд франшизы по количеству побед подряд
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В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (2:1).

Таким образом, эта победа стала уже восьмой подряд для «Джетс», что является рекордом франшизы.

Примечательно, что своё последнее поражение канадский коллектив потерпел от того же «Чикаго» в выездном матче 28 декабря (1:2 Б).

Также стоит отметить, что в этой встрече хозяева уступали 0:1 за 3:29 до окончания третьего периода, однако нашли в себе силы забросить дважды до финальной сирены. Отличились Габриэль Виларди и Николай Элерс.

«Виннипег» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Джетс» 14 января примут дома «Филадельфию Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Мёрфи (Райхель, Гуттман) – 24:19     1:1 Виларди (Лаури, Моррисси) – 56:31     2:1 Элерс (Лаури, Диллон) – 58:55    
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