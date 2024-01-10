Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайфли стал вторым игроком в истории франшизы «Виннипега» с 400 результативными передачами

Шайфли стал вторым игроком в истории франшизы «Виннипега» с 400 результативными передачами
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». После двух периодов хозяева впереди — 3:0.

Результативной передачей в составе «Виннипега» отметился канадский нападающий Марк Шайфли. Благодаря этому 30-летний форвард достиг отметки в 400 результативных передач за карьеру в клубе и лиге. Шайфли стал вторым игроком в истории франшизы «Виннипега» с 400 результативными передачами. Клубный рекорд принадлежит Блейку Уилеру (550), ныне выступающему за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Топ-3 по голевым передачам в клубной истории замыкает Брайан Литтл (304), следом располагаются Дастин Бафлин (294) и Илья Ковальчук (287). Данные приведены с учётом истории «Атланты Трэшерз» (1999-2011).

Материалы по теме
«Виннипег» продлил контракты с лидерами Шайфли и Хеллебайком, каждый получит по $ 59,5 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android