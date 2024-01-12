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Защитник ЦСКА Уильямс объяснил поражение своей команды в матче с «Динамо»

Защитник ЦСКА Уильямс объяснил поражение своей команды в матче с «Динамо»
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Защитник ЦСКА Колби Уильямс высказался о поражении от московского «Динамо» (2:4) в московском дерби.

«Динамо» — хорошая команда, они много забивают, с их первым звеном тяжело справиться. Я считаю, мы сыграли неплохо, контролировали шайбу, создали несколько голевых моментов.

Мы знали, как хорошо играет их бригада большинства, смотрели видео. Мы сделали всё возможное, чтобы противостоять этому, но это хоккей.

Можно ли сказать, что этот матч по накалу был похож на игру плей-офф? Да. Я думаю, это то, что можно ожидать от игры плей-офф — борьба, не так много голов. ЦСКА создан для игры в плей-офф, в последние два года команда добивалась успеха. Не думаю, что есть причины для стресса или беспокойства. Надеюсь, мы сможем подойти ко второй части сезона с хорошей энергией», — приводит слова Уильямса официальный сайт ЦСКА.

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