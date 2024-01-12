Все результаты игрового дня НХЛ 12 января
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Сегодня, 12 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
- «Баффало Сэйбрз» – «Оттава Сенатор» – 5:3;
- «Каролина Харрикейнз» – «Анахайм Дакс» – 6:3;
- «Дейтрот Ред Уингз» – «Эдмонтон Ойлерз – 2:3 ОТ;
- «Флорида Пантерз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 3:2 ОТ;
- «Монреаль Канадиенс» – «Сан-Хосе Шаркс» – 2:3;
- «Нью-Йорк Айлендерс» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 4:3 ОТ;
- «Питтсбург Пингвинз» – «Ванкувер Кэнакс» – 3:4 ОТ;
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 4:3 ОТ;
- «Вашингтон Кэпиталз» – «Сиэтл Кракен» – 1:4;
- «Сент-Луис Блюз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 5:2;
- «Виннипег Джетс» – «Чикаго Блэкхоукс» – 2:1;
- «Аризона Койотс» – «Калгари Флэймз» – 2:6;
- «Вегас Голден Найтс» – «Бостон Брюинз» – 2:1 ОТ;
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Петерка (Козенс, Пауэр) – 09:14 1:1 Тарасенко – 15:06 2:1 Томпсон (Далин) – 17:28 3:1 Томпсон (Далин, Куинн) – 19:32 (pp) 4:1 Кребс (Робинсон) – 24:52 4:2 Жиру (Грейг) – 40:43 4:3 Жиру – 51:15 5:3 Козенс – 59:57
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шей (Джарвис, Стаал) – 16:00 2:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 16:15 2:1 Лундестрём (Лисон, Макгинн) – 20:25 3:1 Мартинук (Джарвис) – 21:57 3:2 Строум (Терри) – 30:06 3:3 Ватрано (Хенрик) – 30:51 (pp) 4:3 Ноэсен (Бантинг, Котканиеми) – 34:30 5:3 Друри (Ноэсен, Терявяйнен) – 36:41 (pp) 6:3 Джарвис (Бёрнс, Мартинук) – 49:54
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Копп – 43:34 1:1 Макдэвид (Хайман) – 49:12 1:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Экхольм) – 54:00 2:2 Мяяття (Рэймонд, Ларкин) – 56:03 2:3 Нурс – 61:20
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано, Фиала) – 06:17 1:1 Беннетт (Луостаринен, Экман-Ларссон) – 30:58 1:2 Даути (Кемпе, Копитар) – 39:39 (pp) 2:2 Ткачук (Вераге, Райнхарт) – 57:42 3:2 Райнхарт (Барков, Бобровский) – 64:59 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин – 05:19 0:2 Зеттерлунд (Гертл, Задина) – 17:25 1:2 Галлахер (Мэтисон, Савар) – 17:46 1:3 Охотюк (Гранлунд, Эклунд) – 36:44 2:3 Андерсон (Мэтисон, Кофилд) – 56:26
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палмьери (Добсон, Барзал) – 00:40 (pp) 1:1 Макманн (Грегор, Броди) – 12:39 1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 20:26 1:3 Мэттьюс (Хольмберг) – 22:40 2:3 Романов (Барзал, Добсон) – 24:18 3:3 Хорват (Добсон, Барзал) – 33:51 (pp) 4:3 Барзал (Добсон) – 60:21
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Петтерссон, Миллер) – 05:44 0:2 Бёзер (Миллер, Петтерссон) – 06:31 (pp) 1:2 Петтерссон (Харкинс) – 16:20 1:3 Петтерссон (Гронек, Миллер) – 17:31 2:3 Кросби (Гюнцель, Петтерссон) – 26:05 3:3 Кросби (Карлссон, Летанг) – 59:31 3:4 Петтерссон (Гронек) – 63:05
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Хаула, Миллер) – 07:42 1:1 Гленденинг (Пербикс, Уотсон) – 12:35 2:1 Гленденинг – 18:22 (sh) 3:1 Пойнт (Кучеров, Пербикс) – 30:34 3:2 Братт (Марино, Тоффоли) – 36:54 3:3 Бастиан – 43:53 4:3 Рэддиш (Кучеров, Василевский) – 61:52
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Картье (Макканн, Ларссон) – 08:50 0:2 Веннберг (Танев) – 18:12 1:2 Пасиоретти (Овечкин, ван Римсдайк) – 25:47 1:3 Шульц (Толванен, Бьёркстранд) – 38:20 1:4 Ларссон (Танев, Шварц) – 52:02
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Гудроу, Линдгрен) – 01:51 1:1 Кайру (Томас, Бучневич) – 04:02 2:1 Кайру (Бучневич, Томас) – 07:30 (pp) 3:1 Саад (Шенн, Крюг) – 29:26 (pp) 4:1 Кайру (Ледди) – 47:01 4:2 Трочек (Крайдер, Панарин) – 50:58 (pp) 5:2 Бучневич (Сундквист, Парэйко) – 59:42
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Мёрфи (Райхель, Гуттман) – 24:19 1:1 Виларди (Лаури, Моррисси) – 56:31 2:1 Элерс (Лаури, Диллон) – 58:55
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Баклунд (Коулман) – 00:20 0:2 Шарангович (Коулман, Уигар) – 06:37 (sh) 0:3 Андерссон (Кадри, Уигар) – 07:56 1:3 Круз (Маччелли) – 13:44 1:4 Коулман (Танев, Ханифин) – 13:58 2:4 Келлер (Кули, Кесселринг) – 21:44 2:5 Шарангович (Юбердо, Линдхольм) – 40:58 2:6 Шарангович (Линдхольм, Юбердо) – 47:06 (pp)
Комментарии
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