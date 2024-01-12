Доминик Гашек оценил современное поколение чешских хоккеистов

Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек, становившийся победителем Олимпийских игр – 1998 и дважды выигрывавший Кубок Стэнли, прокомментировал выступления молодёжной сборной Чехии на прошедших чемпионатах мира – 2023 и 2022.

«Должен сказать, что у нашей сборной была бронза и было серебро. Одна медаль может быть совпадением, но две подряд… В прошлом году мы были в шаге от золота, у нас были фантастические матчи, будь то четвертьфинал или игра за бронзу.

Я уверен, что это поколение хоккеистов потрясающее, особенно те, что помладше. Есть игроки, которые знают, как забрасывать, есть те, кто знает, как защищаться. Работа этой команды, безусловно, оказала огромный вклад в чешский хоккей.

Эти достижения схожи с теми, что были у нас в 2001-2002 годах, когда наша команда завоевала титул чемпионов мира среди молодёжи. Многие из тех игроков становились чемпионами мира, завоёвывали медали.

Я уверен, что несколько из этих парней, не скажу, что 10, но три-пять определённо будут играть за сборную Чехии. Нет сомнений в том, что на них большие надежды», — сказал Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube.