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Гашек — об Олимпиаде в Нагано: канадцам нужно было обвинить кого-то в своём поражении

Гашек — об Олимпиаде в Нагано: канадцам нужно было обвинить кого-то в своём поражении
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Известный в прошлом вратарь Доминик Гашек поделился воспоминаниями о победе со сборной Чехии на Олимпиаде-1998 в Нагано (Япония), где в финале им удалось обыграть сборную России (1:0). Канада на том турнире заняла лишь четвёртое место, уступив в матче за бронзу Финляндии (2:3).

«Могу ли я объяснить, почему американцы и канадцы недооценивали нас на Олимпиаде в Нагано? Им нужно было обвинить кого-то в своём поражении, поэтому они обвинили меня. Нужно сказать, что США и Канада играли с лучшими в мире на Кубках Канады или на чемпионатах мира. В 1992-м или 1996-м они были сильнее всего мира. Они играли в финале друг с другом, определяли лучшего между собой.

Те Олимпийские игры были первыми в истории, когда НХЛ взяла паузу. Для Канады этот турнир был чрезвычайно престижным, они хотели выиграть его любой ценой. Слава богу, у них ничего не получилось. Они сделали всё, что могли, но мы приехали туда в лучшей форме и заслуживали победы», — сказал Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube.

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