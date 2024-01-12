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Гашек заявил, что предложил НХЛ заплатить игрокам из России, выгнав их из лиги

Гашек заявил, что предложил НХЛ заплатить игрокам из России, выгнав их из лиги
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58-летний чешский голкипер Доминик Гашек, известный по выступлениям в НХЛ, а также в КХЛ за московский «Спартак», признался, что писал президенту НХЛ с просьбой об отстранении российских спортсменов от участия в лиге.

«Откуда берётся граница ответственности НХЛ? Да, лига, скажем, не отправляет в Россию $ 100 млн своей выручки напрямую, чтобы помочь ей в СВО. Но, разрешая гражданам России играть, НХЛ позволяет им рекламировать действия своей страны. Каждый гражданин делает это. Я тоже рекламирую собой действия своей страны, Чехии.

Я даже написал мистеру Гэри Беттмэну с просьбой заплатить русским, выплатить им всё до последнего пенни по их контрактам, что составляет десятки миллионов долларов в год в случае русских хоккеистов. Сможет ли НХЛ выжить после этого? Да, она бы пережила это без каких-либо проблем, вообще без проблем», — сказал Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube.

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