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«Рот свой закрой». Главный судья — тренеру «Авангарда» Кравцу в матче с «Амуром»

«Рот свой закрой». Главный судья — тренеру «Авангарда» Кравцу в матче с «Амуром»
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41-летний российский арбитр Денис Наумов, обслуживавший в паре с Евгением Ромасько встречу регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» (2:3), грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу в одном из игровых эпизодов, попавших в телевизионный эфир.

«Рот свой закрой, блин (в оригинале используется нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата»)», — крикнул Наумов в адрес Кравца после того, как тренер попытался задать интересующий его вопрос.

Отметим, что в качестве линейного арбитра Наумов дебютировал в КХЛ в сезоне-2008/2009, а в качестве главного судьи – в сезоне-2011/2012. Всего на его счету 708 отработанных встреч в качестве главного судьи, а ещё 49 – в качестве линейного.

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