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Тренер «Авангарда» Кравец высказался о скандальном инциденте с арбитром матча с «Амуром»

Тренер «Авангарда» Кравец высказался о скандальном инциденте с арбитром матча с «Амуром»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался об инциденте с арбитром встречи регулярного Фонбет чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 с «Амуром» (3:2) Денисом Наумовым, который оскорбил специалиста.

«У меня нет лишних 300 тысяч [рублей]. Это всё на совести судей. К сожалению, этот человек — мой воспитанник, он играл у меня в команде, я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, видимо, не дал ему играть. Он по-прежнему, может быть, обижен на меня», — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, 41-летний российский арбитр Денис Наумов, обслуживавший встречу в паре с Евгением Ромасько, грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу в одном из игровых эпизодов, попавших в телевизионный эфир.

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