Кожевников высказался о скандале с арбитром, который оскорбил тренера «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал скандальный эпизод в матче «Амур» — «Авангард» (2:3). Напомним, Денис Наумов, обслуживавший сегодня в паре с Евгением Ромасько эту встречу, грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу в одном из игровых эпизодов, попавших в телевизионный эфир.

«Эта ситуация говорит лишь о культуре человека. Но проблема судейства куда более широкая. Рыба гниёт с головы. Далеко не первый раз работа арбитров вызывает такой негатив. А ещё больше возмущает то, как их защищают, отмазывают. Это нормально — заступаться за своих подопечных, но не до такой же степени. Менять там надо всех, и как можно быстрее. Надо срочно что-то делать, становится всё хуже и хуже. И это не только моё мнение», — цитирует Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что в качестве линейного арбитра Наумов дебютировал в КХЛ в сезоне-2008/2009, а в качестве главного судьи – в сезоне-2011/2012. Всего на его счету 708 отработанных встреч в качестве главного судьи, а ещё 49 – в качестве линейного.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Наумов будет работать на встрече «Амура» и «Авангарда», которая состоится завтра, 13 января, в Хабаровске.