Ведущий защитник «Спартака» высказался о худшей в сезоне пятиматчевой серии поражений

Защитник «Спартака» Егор Зайцев, выступающий в первой паре столичного клуба, высказался о пятиматчевой серии поражений красно-белых.

«Нелепо проигранный матч с «Витязем» всё перевернул, после чего последовал худший отрезок в этом сезоне? Я бы не сказал, что один матч может всё изменить, весь настрой и всё то, над чем мы работали в течение всего сезона. Сомневаюсь, что это возможно. Просто пошла какая-то череда неудач. Уже сколько матчей, начиная с ЦСКА и все следующие матчи, мы создаём столько моментов, и просто не получается забить. Это надо перебороть, переждать. Вчера получилось забросить две, посмотрим, что будет в следующем матче.

Пятиматчевая серия поражений и вдобавок на этом отрезке так сильно не повезло с графиком? Не скажу, что нам повезло или не повезло с календарём. Это хорошая проверка для нашей команды, потому что до плей-офф осталось всего 17 матчей. Нужно посмотреть, какие есть недочёты. И для тренерского штаба, и для нас самих, чтобы подготовиться к плей-офф. Всегда лучше готовиться к плей-офф через матчи с сильными соперниками», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.