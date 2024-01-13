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Первый ассист Гурьянова в сезоне помог «Нэшвиллу» обыграть «Даллас» в выездном матче НХЛ

Первый ассист Гурьянова в сезоне помог «Нэшвиллу» обыграть «Даллас» в выездном матче НХЛ
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В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (3:6).

В составе победителей шайбами отметились Жереми Лозон, Томми Новак, Райан О'Райлли, Филип Форсберг, Густав Нюквист и Юусо Пярссинен.

У хозяев отличились Яни Хаканпяя, Уайатт Джонстон и Мэтт Дюшейн.

Российский нападающий «хищников» Денис Гурьянов отметился в этой встрече результативной передачей. Этот ассист стал первым для россиянина в нынешнем сезоне. 6 января «Нэшвилл» вызвал форварда из АХЛ.

«Нэшвилл» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Даллас» остался с 53 очками и идёт четвёртым на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Лозон – 29:22     0:2 Новак (Гурьянов, Йози) – 33:51     1:2 Хаканпяя (Дюшейн, Сегин) – 41:09     1:3 О'Райлли (Форсберг) – 43:41     2:3 Джонстон (Лундквист, Харли) – 48:11     2:4 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 50:08 (pp)     3:4 Дюшейн (Робертсон, Павелски) – 53:36 (pp)     3:5 Нюквист (Йози, О'Райлли) – 57:27     3:6 Пярссинен – 59:29    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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