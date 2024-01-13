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Первый ассист Гурьянова в сезоне помог «Нэшвиллу» обыграть «Даллас» в выездном матче НХЛ

В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (3:6).

В составе победителей шайбами отметились Жереми Лозон, Томми Новак, Райан О'Райлли, Филип Форсберг, Густав Нюквист и Юусо Пярссинен.

У хозяев отличились Яни Хаканпяя, Уайатт Джонстон и Мэтт Дюшейн.

Российский нападающий «хищников» Денис Гурьянов отметился в этой встрече результативной передачей. Этот ассист стал первым для россиянина в нынешнем сезоне. 6 января «Нэшвилл» вызвал форварда из АХЛ.

«Нэшвилл» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Даллас» остался с 53 очками и идёт четвёртым на Западе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.