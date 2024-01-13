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Томми Новак — третий игрок в истории «Нэшвилла» по скорости набора первых 70 очков в НХЛ

Томми Новак — третий игрок в истории «Нэшвилла» по скорости набора первых 70 очков в НХЛ
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В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (3:6).

26-летний нападающий гостей Томми Новак отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Это очко стало для Новака 70-м (25+45) за карьеру в НХЛ. На это ему потребовалось 109 матчей. Это третий результат в истории «Предаторз» по скорости набора 70 очков после Филипа Форсберга (102 игры) и Марека Жидлицки (107 игр).

В нынешнем регулярном чемпионате на счету американского форварда 20 (7+13) очков в 31 матче за клуб из Тенесси.

«Нэшвилл» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 14 января примут дома «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Лозон – 29:22     0:2 Новак (Гурьянов, Йози) – 33:51     1:2 Хаканпяя (Дюшейн, Сегин) – 41:09     1:3 О'Райлли (Форсберг) – 43:41     2:3 Джонстон (Лундквист, Харли) – 48:11     2:4 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 50:08 (pp)     3:4 Дюшейн (Робертсон, Павелски) – 53:36 (pp)     3:5 Нюквист (Йози, О'Райлли) – 57:27     3:6 Пярссинен – 59:29    
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