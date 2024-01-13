Томми Новак — третий игрок в истории «Нэшвилла» по скорости набора первых 70 очков в НХЛ

В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (3:6).

26-летний нападающий гостей Томми Новак отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Это очко стало для Новака 70-м (25+45) за карьеру в НХЛ. На это ему потребовалось 109 матчей. Это третий результат в истории «Предаторз» по скорости набора 70 очков после Филипа Форсберга (102 игры) и Марека Жидлицки (107 игр).

В нынешнем регулярном чемпионате на счету американского форварда 20 (7+13) очков в 31 матче за клуб из Тенесси.

«Нэшвилл» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 14 января примут дома «Нью-Йорк Айлендерс».