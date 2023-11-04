Дикий момент в НХЛ! Форварду «Нэшвилла» выбили зубы, а он их спокойно собрал со льда

Хоккей, очевидно, является одним из самых опасных видов спорта. Повреждения, травмы — обычное дело. Иногда даже доходит до откровенно страшных эпизодов…

Тем не менее этот же вид спорта чаще всего и удивляет необычайно стойким поведением.

Именно такое и продемонстрировал нападающий «Нэшвилла» Густав Нюквист в матче с «Сиэтлом», украсив не самую примечательную встречу.

В одном из эпизодов шведский форвард получил по лицу клюшкой от соотечественника, защитника «Кракен» Адама Ларссона. После этого Нюквист присел на лёд — но не от боли! И даже не для того, чтобы указать судьям на нарушение.

Густав как ни в чём не бывало начал просто… собирать со льда свои зубы!

«Самая хоккейная вещь, которую вы увидите сегодня», — написал в социальных сетях Bleacher Open Ice.

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Нападающий снял перчатку и начал выискивать в небольших пятнах крови свои зубы.

«Он, казалось, не смутился, спокойно собирая жемчужно-белые зубы со льда», — пишет NY Post.

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Забавнее всего, что даже вратарь «Сиэтла» Филипп Грубауэр подъехал к Нюквисту и предложил свою помощь в поисках.

«Конечно, немецкий джентльмен Филипп Грубауэр подъехал узнать, нужна ли ему какая-либо помощь», — написала пресс-служба компании Emerald City Hockey.

Фанаты также не остались равнодушными.

«Только в хоккейном сообществе радуются физическим повреждениям, которые игра наносит нашим любимым спортсменам?» — вопрошает Sandy Bridges.

«Вы знаете, что он профессионал, потому что может делать это в хоккейных перчатках», — шутит TechnoDaddie.

«Это больше, чем пара зубов — один из них похож на зубной мост или что-то в этом роде. Фу», — пишет Rupprecht Mangels.

«Дикая легенда», — восторгается calvin.

Ещё примечательнее, что за этот эпизод Ларссон получил… лишь четыре минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Сам Нюквист позже вернулся на лёд и даже нанёс несколько бросков по воротам. А фото с ним по-настоящему завирусились!

И никто — даже тренер «Нэшвилла» — не возмущался после матча.

Получается, именно такой хоккей — тот, что показывают в НХЛ, — настоящий мужской хоккей?