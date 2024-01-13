Результаты игрового дня НХЛ 13 января
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Сегодня, 12 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
- «Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 ОТ;
- «Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:6.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Юханссон (Эрикссон Эк) – 20:51 1:1 Фараби (Конечны, Кутюрье) – 23:37 2:1 Хартман (Голигоски, Богосян) – 41:48 3:1 Болди (Миддлтон, Хартман) – 44:38 3:2 Фёрстер (Лотон, Уокер) – 49:31 3:3 Типпетт (Конечны, Драйсдейл) – 50:56 3:4 Фараби (Замула, Типпетт) – 63:36 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Лозон – 29:22 0:2 Новак (Гурьянов, Йози) – 33:51 1:2 Хаканпяя (Дюшейн, Сегин) – 41:09 1:3 О'Райлли (Форсберг) – 43:41 2:3 Джонстон (Лундквист, Харли) – 48:11 2:4 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 50:08 (pp) 3:4 Дюшейн (Робертсон, Павелски) – 53:36 (pp) 3:5 Нюквист (Йози, О'Райлли) – 57:27 3:6 Пярссинен – 59:29
На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 57 очками после 41 встречи. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Виннипег Джетс» с 60 очками после 41 матча.
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