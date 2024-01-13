Результаты игрового дня НХЛ 13 января

Сегодня, 12 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

«Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 ОТ;

«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:6.

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 57 очками после 41 встречи. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Виннипег Джетс» с 60 очками после 41 матча.