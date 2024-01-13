«Всё время кто-то подогревает повестку». Депутат Госдумы — о высказываниях Гашека

Депутат Государственной Думы, а в прошлом профессиональная конькобежка, олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова прокомментировала высказывания 58-летнего чешского бывшего вратаря Доминика Гашека о российских спортсменах.

«Как только какая-то повестка в отношении России снижается, тут же появляется какой-нибудь Гашек или кто-то ещё, кто говорит про нас. Что мы каким-то образом влияли на процессы недопуска израильской хоккейной команды… Всё время кто-то подогревает повестку в негативном ключе в отношении спорта», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Напомним, ранее Доминик Гашек резко отреагировал на то, что НХЛ не ввела никаких санкций по отношению к российским хоккеистам, выступающим в лиге.