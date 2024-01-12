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Гашек выступил с резкой критикой НХЛ из-за выступлений российских хоккеистов

Гашек выступил с резкой критикой НХЛ из-за выступлений российских хоккеистов
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Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек резко отреагировал на то, что НХЛ не ввела никаких санкций по отношению к российским хоккеистам, выступающим в лиге.

«Конечно, мы не трогаем российских игроков. Они ничего не решают в этом вопросе. Это полный провал НХЛ, которая позволяет гражданам России выступать на таком уровне и рекламировать СВО. НХЛ несёт ответственность за это и должна заплатить», — гласит публикация Гашека в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. В своём обращении он напомнил, что «ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях», и назвал единственный критерий допуска россиян к турнирам.

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