Гашек выступил с резкой критикой НХЛ из-за выступлений российских хоккеистов

Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек резко отреагировал на то, что НХЛ не ввела никаких санкций по отношению к российским хоккеистам, выступающим в лиге.

«Конечно, мы не трогаем российских игроков. Они ничего не решают в этом вопросе. Это полный провал НХЛ, которая позволяет гражданам России выступать на таком уровне и рекламировать СВО. НХЛ несёт ответственность за это и должна заплатить», — гласит публикация Гашека в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. В своём обращении он напомнил, что «ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях», и назвал единственный критерий допуска россиян к турнирам.