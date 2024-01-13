«Лада» впервые за семь лет обыграла «Автомобилист» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

Примечательно, что это первая победа для тольяттинского клуба над «Автомобилистом», которая случилась на выезде за последние семь лет. Последний раз «Лада» одерживала победу над «Автомобилистом» в Екатеринбурге ещё в октябре 2016 года и завершилась также со счётом 4:3, но в основное время. Тогда в составе «Лады» дублями отметились Никита Филатов и Андрей Иванов, а у екатеринбуржцев забрасывали Павел Турбин, Анатолий Голышев и Николай Тимашов.

Отметим, что в 2016 году «Ладу» возглавлял латвийский специалист Артис Аболс, а «Автомобилист» — Андрей Разин, ныне тренирующий магнитогорский «Металлург».