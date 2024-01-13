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«Лада» впервые за семь лет обыграла «Автомобилист» в Екатеринбурге

«Лада» впервые за семь лет обыграла «Автомобилист» в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

Примечательно, что это первая победа для тольяттинского клуба над «Автомобилистом», которая случилась на выезде за последние семь лет. Последний раз «Лада» одерживала победу над «Автомобилистом» в Екатеринбурге ещё в октябре 2016 года и завершилась также со счётом 4:3, но в основное время. Тогда в составе «Лады» дублями отметились Никита Филатов и Андрей Иванов, а у екатеринбуржцев забрасывали Павел Турбин, Анатолий Голышев и Николай Тимашов.

Отметим, что в 2016 году «Ладу» возглавлял латвийский специалист Артис Аболс, а «Автомобилист» — Андрей Разин, ныне тренирующий магнитогорский «Металлург».

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2016, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Андрей Иванов (Филатов, Бумагин) – 06:01 (5x5)     1:1 Турбин (Бухтеле) – 07:24 (5x5)     2:1 Голышев – 35:20 (5x5)     3:1 Тимашов (Голышев, Турбин) – 37:52 (5x4)     3:2 Филатов (Корягин) – 39:06 (5x5)     3:3 Филатов (Андрей Иванов, Ежов) – 54:43 (5x5)     3:4 Андрей Иванов (Аронсон, Шенфельд) – 56:23 (5x5)    
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