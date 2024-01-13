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Кручинин попытался забросить шайбу в стиле лакросс в матче с московским «Динамо»

Кручинин попытался забросить шайбу в стиле лакросс в матче с московским «Динамо»
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой московское «Динамо» принимает нижегородское «Торпедо». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:0.

В середине первого периода при игре в большинстве 32-летний российский нападающий нижегородского «Торпедо» Алексей Кручинин, находясь за воротами Максима Моторыгина, попытался забросить шайбу в эффектном лакросс-стиле. Однако помешать ему сумел голкипер бело-голубых, вовремя прикрыв верхний угол ворот плечом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Кручинин провёл 41 матч за «Торпедо», в которых отметился 20 (13+7) результативными действиями при показателе полезности «-1».

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