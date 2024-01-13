Гусев повторил клубный рекорд Шипачёва по количеству голевых в одном регулярном чемпионате

31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев повторил один из значимых клубных рекордов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (6:1).

Как отмечает пресс-служба бело-голубых на официальном сайте клуба, Никита Гусев благодаря ассистентскому хет-трику (0+3) в игре с «Торпедо» повторил рекорд российского нападающего Вадима Шипачёва, ныне выступающего за казанский «Ак Барс», по количеству результативных передач за один сезон, совершив уже 48 голевых пасов.

Всего в нынешнем сезоне Гусев принял участие в 51 матче в составе «Динамо», в которых отметился 66 (18+48) результативными действиями при показателе полезности «+10». Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона.