Ларионов – о кризисе «Торпедо»: души не видно. Но не будем нажимать на кнопку паники

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о возможном кризисе в нижегородском клубе после разгромного поражения в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:6).

«Где мы были на этой неделе настоящими на данный момент – в Минске или в матчах в Москве? Нельзя играть эпизодами. Хорошая команда находит возможность играть стабильно и правильно в любой ситуации, несмотря на счёт или потери игроков. Пока говорить о целостности не приходится. Настоящее «Торпедо» мы видим эпизодами, но получить картину полного матча пока не удаётся.

Мы увидели фрагменты игры, но в целом души команды, которая присуща, пока, к сожалению, не видно. Есть понимание того, что сейчас у нас происходит, оно лежит внутри команды, внутри коллектива. Какие-то вещи в плане подготовки, деталей дисциплины мы отпустили. С другой стороны, нас немножко лихорадит из-за того, что у нас постоянно меняются звенья.

Хотелось бы, чтобы они были сыгранные и играли не пять-семь матчей, а большое количество матчей для того, чтобы эти сочетания могли давать результат. Вы видите, что у «Динамо» почти весь сезон первое звено играет вместе, у нас нет такой привилегии, к сожалению. Все резервы находятся внутри команды, и мы попытаемся найти их. Мы сейчас не будем нажимать на кнопку паники, потому что в этом нет смысла. Это внутренний разговор с командой. Нельзя сваливаться на упрёки в чей-то адрес, потому что так бывает, когда команда начинает проигрывать. Сразу начинается поиски виноватых, козлов отпущения. В этом плане мы хотим быть другими, но естественно в плане игры сейчас происходит не то, что мы хотим видеть. Элементы есть, но хочется видеть их не пять-семь минут в игре», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.