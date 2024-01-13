Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов – о кризисе «Торпедо»: души не видно. Но не будем нажимать на кнопку паники

Ларионов – о кризисе «Торпедо»: души не видно. Но не будем нажимать на кнопку паники
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о возможном кризисе в нижегородском клубе после разгромного поражения в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:6).

«Где мы были на этой неделе настоящими на данный момент – в Минске или в матчах в Москве? Нельзя играть эпизодами. Хорошая команда находит возможность играть стабильно и правильно в любой ситуации, несмотря на счёт или потери игроков. Пока говорить о целостности не приходится. Настоящее «Торпедо» мы видим эпизодами, но получить картину полного матча пока не удаётся.

Мы увидели фрагменты игры, но в целом души команды, которая присуща, пока, к сожалению, не видно. Есть понимание того, что сейчас у нас происходит, оно лежит внутри команды, внутри коллектива. Какие-то вещи в плане подготовки, деталей дисциплины мы отпустили. С другой стороны, нас немножко лихорадит из-за того, что у нас постоянно меняются звенья.

Хотелось бы, чтобы они были сыгранные и играли не пять-семь матчей, а большое количество матчей для того, чтобы эти сочетания могли давать результат. Вы видите, что у «Динамо» почти весь сезон первое звено играет вместе, у нас нет такой привилегии, к сожалению. Все резервы находятся внутри команды, и мы попытаемся найти их. Мы сейчас не будем нажимать на кнопку паники, потому что в этом нет смысла. Это внутренний разговор с командой. Нельзя сваливаться на упрёки в чей-то адрес, потому что так бывает, когда команда начинает проигрывать. Сразу начинается поиски виноватых, козлов отпущения. В этом плане мы хотим быть другими, но естественно в плане игры сейчас происходит не то, что мы хотим видеть. Элементы есть, но хочется видеть их не пять-семь минут в игре», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Так проигрывать нельзя». Ларионов прокомментировал разгромное поражение от «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android