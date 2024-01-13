Комментатор из США: Овечкин не настолько опасен в атаке, как мы привыкли обычно видеть

Журналист ESPN on ABC, комментирующий встречу регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», высказался об игре российского нападающего «столичных» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Овечкин испытывает проблемы в нападении в этом сезоне, забив восемь голов в 39 матчах. И он не был настолько опасен в атаке, как мы привыкли обычно видеть», — сказал североамериканский комментатор в ходе встречи.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых отметился 27 (8+19) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его результативная серия насчитывает уже шесть матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.

Всего в НХЛ Овечкин провёл 1386 встреч, отметившись 1512 (830+682) результативными действиями при коэффициенте полезности «+56».