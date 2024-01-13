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Александр Овечкин пропустит встречу с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела

Александр Овечкин пропустит встречу с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела
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38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участия в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых отметился 27 (8+19) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его результативная серия насчитывает уже шесть матчей, в которых он набрал семь (2+5) очков.

Встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» состоится уже сегодня, в субботу, 13 января. Начало – 21:00 мск. Уже спустя сутки в это же время, в воскресенье, 14 января, команды проведут между собой ещё один матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
0 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Кайлли, Крайдер) – 13:23    
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