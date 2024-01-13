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Турнирная таблица КХЛ: «Динамо» вновь лидирует на Западе. «Автомобилист» — в топ-4 Востока

Турнирная таблица КХЛ: «Динамо» вновь лидирует на Западе. «Автомобилист» — в топ-4 Востока
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В субботу, 14 января, в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи, по результатам которых в турнирной таблице произошли некоторые изменения.

В одной из центральных игр дня московское «Динамо» на домашнем льду разгромило нижегородское «Торпедо» Игоря Ларионова со счётом 6:1, благодаря чему вновь вышло в лидеры Западной конференции КХЛ, обойдя ярославский «Локомотив».

На Востоке «Автомобилист» уступил в овертайме тольяттинской «Ладе» (3:4 ОТ), однако, благодаря одному набранному очку, обошёл челябинский «Трактор» и стал четвёртым. «Авангард» благодаря уверенной победе в заключительной игре выездного дальневосточного турне над «Амуром» (3:1) не отстаёт от «Металлурга», лидирующего в таблице.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Николишин (Шарипзянов, Чистяков) – 17:34 (5x5)     1:1 Щемеров (Колесников) – 25:29 (5x5)     1:2 Прохоркин (Жафяров, Шарипзянов) – 27:41 (5x4)     1:3 Жафяров (Прохоркин, Юрчо) – 35:00 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Сафин, Березин) – 02:38 (5x5)     0:2 Шумаков (Кугрышев) – 12:37 (5x5)     1:2 Романцев – 19:43 (4x5)     1:3 Алтыбармакян (Куликов) – 44:28 (4x5)     2:3 Валк (Эберт, Да Коста) – 48:50 (5x4)     3:3 Да Коста (Валк) – 59:21 (5x5)     3:4 Березин (Алтыбармакян, Шумаков) – 61:25 (3x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Чернышов (Рашевский, Миронов) – 00:58 (5x5)     2:0 Рашевский (О'Делл) – 03:03 (5x5)     3:0 Пакетт (Менелл, Гусев) – 03:27 (5x4)     3:1 Орлов (Веряев, Белевич) – 31:37 (5x5)     4:1 Пакетт (Пыленков, Гусев) – 33:34 (5x5)     5:1 Ожиганов (Пакетт, Мартынов) – 37:01 (5x5)     6:1 Пакетт (Уил, Гусев) – 39:48 (5x4)    
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