Турнирная таблица КХЛ: «Динамо» вновь лидирует на Западе. «Автомобилист» — в топ-4 Востока
Поделиться
В субботу, 14 января, в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи, по результатам которых в турнирной таблице произошли некоторые изменения.
В одной из центральных игр дня московское «Динамо» на домашнем льду разгромило нижегородское «Торпедо» Игоря Ларионова со счётом 6:1, благодаря чему вновь вышло в лидеры Западной конференции КХЛ, обойдя ярославский «Локомотив».
На Востоке «Автомобилист» уступил в овертайме тольяттинской «Ладе» (3:4 ОТ), однако, благодаря одному набранному очку, обошёл челябинский «Трактор» и стал четвёртым. «Авангард» благодаря уверенной победе в заключительной игре выездного дальневосточного турне над «Амуром» (3:1) не отстаёт от «Металлурга», лидирующего в таблице.
Материалы по теме
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Николишин (Шарипзянов, Чистяков) – 17:34 (5x5) 1:1 Щемеров (Колесников) – 25:29 (5x5) 1:2 Прохоркин (Жафяров, Шарипзянов) – 27:41 (5x4) 1:3 Жафяров (Прохоркин, Юрчо) – 35:00 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Сафин, Березин) – 02:38 (5x5) 0:2 Шумаков (Кугрышев) – 12:37 (5x5) 1:2 Романцев – 19:43 (4x5) 1:3 Алтыбармакян (Куликов) – 44:28 (4x5) 2:3 Валк (Эберт, Да Коста) – 48:50 (5x4) 3:3 Да Коста (Валк) – 59:21 (5x5) 3:4 Березин (Алтыбармакян, Шумаков) – 61:25 (3x3)
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Чернышов (Рашевский, Миронов) – 00:58 (5x5) 2:0 Рашевский (О'Делл) – 03:03 (5x5) 3:0 Пакетт (Менелл, Гусев) – 03:27 (5x4) 3:1 Орлов (Веряев, Белевич) – 31:37 (5x5) 4:1 Пакетт (Пыленков, Гусев) – 33:34 (5x5) 5:1 Ожиганов (Пакетт, Мартынов) – 37:01 (5x5) 6:1 Пакетт (Уил, Гусев) – 39:48 (5x4)
Комментарии
- 13 января 2024
-
23:53
-
23:41
-
23:34
-
23:21
-
23:05
-
22:56
-
22:49
-
22:37
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
21:56
-
21:49
-
21:42
-
21:35
-
21:31
-
21:22
-
21:15
-
21:13
-
21:00
-
20:45
-
20:43
-
20:23
-
20:14
-
20:01
-
19:44
-
19:30
-
19:06
-
19:02
-
18:54
-
18:46
-
18:24
-
18:21
-
18:08
-
17:54
Партнерский контент