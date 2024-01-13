Турнирная таблица КХЛ: «Динамо» вновь лидирует на Западе. «Автомобилист» — в топ-4 Востока

В субботу, 14 января, в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи, по результатам которых в турнирной таблице произошли некоторые изменения.

В одной из центральных игр дня московское «Динамо» на домашнем льду разгромило нижегородское «Торпедо» Игоря Ларионова со счётом 6:1, благодаря чему вновь вышло в лидеры Западной конференции КХЛ, обойдя ярославский «Локомотив».

На Востоке «Автомобилист» уступил в овертайме тольяттинской «Ладе» (3:4 ОТ), однако, благодаря одному набранному очку, обошёл челябинский «Трактор» и стал четвёртым. «Авангард» благодаря уверенной победе в заключительной игре выездного дальневосточного турне над «Амуром» (3:1) не отстаёт от «Металлурга», лидирующего в таблице.