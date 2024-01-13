Кузнецов отметился впечатляющим сольным проходом и яркой голевой в игре с «Рейнджерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт третий период, хозяева ведут – 3:2.

В первой половине третьего периода 31-летний российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов совершил красивый сольный проход от своей зоны и, прокатившись за воротами голкипера «Рейнджерс», нанёс бросок с неудобной руки, который подправил его партнёр по команде Ник Дауд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Кузнецов, прервав трёхматчевую серию безрезультативную серию, набрал 14-е (6+8) очко в 36-й игре текущего регулярного чемпионата НХЛ.