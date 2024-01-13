Журналист: не думаю, что «Вашингтон» обменяет Кузнецова, он не представляет высокую цену

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер оценила вероятность обмена российского нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в другой клуб НХЛ.

«Что касается Кузнецова, я не думаю, что его обменяют до окончания сезона и что его обменяют в принципе. После этого сезона у него останется ещё год контракта с кэпхитом $ 7,8 млн, и учитывая его нестабильность и игру в этом сезоне, он не будет представлять высокую цену. Таким образом, лето предоставит больше возможностей для обмена 92-го номера, но я не могу представить, чтобы кто-то взял такого дорогого игрока по ходу сезона», — написала Сильбер в своей статье.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кузнецова 13 (6+7) очков в 35 матчах за «Кэпиталз».

Напомним, ранее в СМИ начали появляться слухи о возможном обмене Кузнецова в другой клуб НХЛ. Среди возможных претендентов чаще всего назывался «Коламбус Блю Джекетс».