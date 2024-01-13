Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист: не думаю, что «Вашингтон» обменяет Кузнецова, он не представляет высокую цену

Журналист: не думаю, что «Вашингтон» обменяет Кузнецова, он не представляет высокую цену
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер оценила вероятность обмена российского нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в другой клуб НХЛ.

«Что касается Кузнецова, я не думаю, что его обменяют до окончания сезона и что его обменяют в принципе. После этого сезона у него останется ещё год контракта с кэпхитом $ 7,8 млн, и учитывая его нестабильность и игру в этом сезоне, он не будет представлять высокую цену. Таким образом, лето предоставит больше возможностей для обмена 92-го номера, но я не могу представить, чтобы кто-то взял такого дорогого игрока по ходу сезона», — написала Сильбер в своей статье.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кузнецова 13 (6+7) очков в 35 матчах за «Кэпиталз».

Напомним, ранее в СМИ начали появляться слухи о возможном обмене Кузнецова в другой клуб НХЛ. Среди возможных претендентов чаще всего назывался «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Картье (Макканн, Ларссон) – 08:50     0:2 Веннберг (Танев) – 18:12     1:2 Пасиоретти (Овечкин, ван Римсдайк) – 25:47     1:3 Шульц (Толванен, Бьёркстранд) – 38:20     1:4 Ларссон (Танев, Шварц) – 52:02    
Материалы по теме
Кузнецов в матче с «Кингз» установил личный антирекорд сезона по игровому времени
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android