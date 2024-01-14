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Панарин прервал девятиматчевую результативную серию в матче с «Вашингтоном»

Панарин прервал девятиматчевую результативную серию в матче с «Вашингтоном»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прервал девятиматчевую результативную серию в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 3:2. Панарин провёл на льду 22 минуты 44 секунды и не отметился результативными действиями, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-3». Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 242 гола и 477 результативных передач в 631 матче.

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