Три очка Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Анахайм»

В ночь с 13 на 14 января мск на льду «Амали-Арены» в американской Тампе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержали победу над «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором периоде команды четырежды реализовали численное преимущество — три раза это удалось «Тампе» и один (при счёте 2:0) «Анахайму», при этом тремя результативными передачами отметился российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. В заключительной двадцатиминутке Де Хаан и Хагель довели преимущество «молний» до четырёх шайб, установив окончательный счёт.
Самыми результативными игроками матча стали Кучеров (3 голевых паса) и его партнёр по звену Стивен Стэмкос, на счету которого дубль и голевая передача.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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