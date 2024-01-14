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Три очка Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Анахайм»

Три очка Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Анахайм»
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В ночь с 13 на 14 января мск на льду «Амали-Арены» в американской Тампе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержали победу над «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором периоде команды четырежды реализовали численное преимущество — три раза это удалось «Тампе» и один (при счёте 2:0) «Анахайму», при этом тремя результативными передачами отметился российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. В заключительной двадцатиминутке Де Хаан и Хагель довели преимущество «молний» до четырёх шайб, установив окончательный счёт.

Самыми результативными игроками матча стали Кучеров (3 голевых паса) и его партнёр по звену Стивен Стэмкос, на счету которого дубль и голевая передача.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 25:09 (pp)     2:0 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 30:56 (pp)     2:1 Ватрано (Фаулер, Строум) – 33:20 (pp)     3:1 Стэмкос (Кучеров, Рэддиш) – 34:47 (pp)     4:1 де Хаан – 49:06     5:1 Хагель (Пол, Пербикс) – 58:05    
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