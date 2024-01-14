Райнхарт подобрался вплотную к Ковальчуку по продолжительности голевой серии с начала года

Сегодня, 14 января в городе Санрайз (США) на арене «Амерант-Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Флорида Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В итоге победу одержали гости со счётом 4:1.

Автором единственной шайбы в составе «пантер» стал нападающий Сэм Райнхарт, отличившийся в шестом матче подряд с начала 2024 года. Канадский форвард повторил результаты целой группы хоккеистов по продолжительности голевой серии с начала года.

Рекорд НХЛ по этому показателю был установлен 104 года назад Ньюси Лалондом (восемь матчей). Второе место с семью матчами делят трое хоккеистов, в том числе и российский нападающий Илья Ковальчук (2006). Также в семи матчах подряд с начала года забивали Франк Найбор (1919) и Жан Проново (1978). Следом идёт Райнхарт и ещё шесть игроков.