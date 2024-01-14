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Никита Кучеров стал четвёртым игроком в истории «Тампы», набравшим 800 очков за клуб

Никита Кучеров стал четвёртым игроком в истории «Тампы», набравшим 800 очков за клуб
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «молний».

В составе «Тампы» ассистентский хет-трик оформил российский нападающий Никита Кучеров, который трижды ассистировал партнёрам во втором периоде. Второе очко 30-летнего россиянина в сегодняшнем матче стало его 800-м в регулярках НХЛ. В его активе 801 (304+497) балл в 687 встречах.

Кучеров стал четвёртым игроком, кому удалось набрать 800+ очков в лиге в составе «Тампы». Его опережают капитан американской команды Стивен Стэмкос (1097 в 1044 играх), ныне главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи (953 в 972) и Венсан Лекавалье (874 в 1037).

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