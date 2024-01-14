«Спартак» продлил серию поражений до шести матчей, крупно проиграв «Металлургу»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась крупной победой в исполнении гостей со счётом 6:2, которая стала для них четвёртой кряду, а москвичи потерпели шестое поражение подряд.

В составе «Металлурга» дублями отметились Никита Михайлис и Данила Юров, ещё по одной шайбе забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко. У «Спартака» отличились Николай Голдобин и Максим Цыплаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 67 очков в 52 матчах. «Металлург» (74) – лидирует на Востоке.