«Спартак» продлил серию поражений до шести матчей, крупно проиграв «Металлургу»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась крупной победой в исполнении гостей со счётом 6:2, которая стала для них четвёртой кряду, а москвичи потерпели шестое поражение подряд.
В составе «Металлурга» дублями отметились Никита Михайлис и Данила Юров, ещё по одной шайбе забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко. У «Спартака» отличились Николай Голдобин и Максим Цыплаков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 67 очков в 52 матчах. «Металлург» (74) – лидирует на Востоке.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Петунин, Ерёменко) – 22:57 (5x5) 0:2 Зернов (Орехов, Карпов) – 25:43 (5x5) 0:3 Вовченко (Пресс, Юров) – 30:57 (5x4) 0:4 Михайлис (Гераськин) – 43:28 (5x4) 1:4 Голдобин (Галимов, Кин) – 47:09 (5x5) 1:5 Михайлис (Орехов, Петунин) – 48:41 (5x5) 1:6 Юров (Пресс, Маклюков) – 57:04 (5x5) 2:6 Цыплаков (Беляев) – 59:04 (5x5)
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