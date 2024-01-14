Билялетдинов — о победе 1:0: игры с «Нефтехимиком» всегда проходят в яркой борьбе

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал выездную победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:0).

«Игры между нами всегда проходят в яркой борьбе, есть накал. Команды готовятся хорошо, и мы понимали, насколько серьёзным будет матч. Ребята хорошо выполнили работу, добились нужного результата, это самое главное.

Выступления Алексея Марченко? Не думаю, что он уже готов на сто процентов, но потихонечку идёт к этому. Он давно тренируется с командой, сейчас мы его вводим в состав, даём больше игрового времени. Таким образом подведём его к хорошей форме.

Ряд игроков пропустили матч из-за ротации или по состоянию? Есть всё», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.