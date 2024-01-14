Панарин добрался до отметки в 400 очков в составе «Рейнджерс»

32-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:0, идёт первый период) покорил значимую для себя отметку в 400 очков в составе «синерубашечников». Об этом сообщает пресс-служба «Рейнджерс» в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне это уже 59-е (27+32) результативное действие Панарина в 42-й игре при показателе полезности «-2». Всего в НХЛ он проводит 632-й матч, набрав 720-е (243+477) очко при коэффициенте полезности «+136». Ранее в НХЛ Артемий выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, в 2019 году Панарин заключил с «Рейнджерс» семилетний контракт на общую сумму в $ 81,5 млн ($ 11,6 млн за сезон), который истекает по окончании сезона-2025/2026.