Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов сделал суперсейв в падении ловушкой за две минуты до конца матча с «Детройтом»

Самсонов сделал суперсейв в падении ловушкой за две минуты до конца матча с «Детройтом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Детройт Ред Уингз» (2:4).

В концовке третьего периода, при счёте 2:2, российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов сделал впечатляющий сейв ловушкой в падении после броска Джей Ти Комфера.

«Чемпионат» предлагает посмотреть красивый момент с участием россиянина:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, этот матч стал первым для Самсонова после прохождения драфта отказов и отправки в АХЛ, чему предшествовала серия неудачных матчей в исполнении российского голкипера.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Самсонова 16 матчей, в которых он отражал в среднем 86,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,88.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хольмберг (Райлли) – 20:32     1:1 Ларкин (Перрон) – 35:39     2:1 Марнер (Бертуцци, Маккейб) – 38:18     2:2 Спронг (Дебринкэт) – 42:46     2:3 Копп (Расмуссен) – 58:20     2:4 Рэймонд (Шьяро, Ларкин) – 59:41    
Материалы по теме
Без эффекта вау. Доминирование российских вратарей в НХЛ заканчивается?
Без эффекта вау. Доминирование российских вратарей в НХЛ заканчивается?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android