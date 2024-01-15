Самсонов сделал суперсейв в падении ловушкой за две минуты до конца матча с «Детройтом»

В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Детройт Ред Уингз» (2:4).
В концовке третьего периода, при счёте 2:2, российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов сделал впечатляющий сейв ловушкой в падении после броска Джей Ти Комфера.
«Чемпионат» предлагает посмотреть красивый момент с участием россиянина:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Напомним, этот матч стал первым для Самсонова после прохождения драфта отказов и отправки в АХЛ, чему предшествовала серия неудачных матчей в исполнении российского голкипера.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Самсонова 16 матчей, в которых он отражал в среднем 86,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,88.
- 15 января 2024
-
07:24
-
07:09
-
06:49
-
06:18
-
06:13
-
05:59
-
05:42
-
05:17
-
01:00
- 14 января 2024
-
23:51
-
23:39
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:57
-
22:43
-
22:21
-
22:13
-
22:00
-
21:48
-
21:34
-
21:20
-
21:00
-
21:00
-
20:34
-
20:21
-
20:08
-
19:59
-
19:54
-
19:48
-
19:46
-
19:41
-
19:29
-
19:21
-
19:18