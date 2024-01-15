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Самсонов сделал суперсейв в падении ловушкой за две минуты до конца матча с «Детройтом»

В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Детройт Ред Уингз» (2:4).

В концовке третьего периода, при счёте 2:2, российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов сделал впечатляющий сейв ловушкой в падении после броска Джей Ти Комфера.

«Чемпионат» предлагает посмотреть красивый момент с участием россиянина:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, этот матч стал первым для Самсонова после прохождения драфта отказов и отправки в АХЛ, чему предшествовала серия неудачных матчей в исполнении российского голкипера.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Самсонова 16 матчей, в которых он отражал в среднем 86,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,88.