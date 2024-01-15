Марнер установил исторический рекорд «Торонто» в матче с «Детройтом»
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В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Детройт Ред Уингз» (2:4).
Нападающий «кленовых листьев» Митчелл Марнер отметился в этой встрече заброшенной шайбой.
Это очко стало для 26-летнего канадца 600-м за карьеру в НХЛ, которая для него пока что вся прошла в свитере «Мэйпл Лифс». Марнер вышел на первое место в истории «Торонто» по скорости набора первых 600 очков за карьеру. На это у него ушло 548 игр. По этому показателю он обошёл Дэррила Ситтлера (584 игры).
Всего в нынешнем сезоне на счету нападающего 46 (18+28) очков в 41 матче.
«Торонто» проиграл третий матч подряд, остался с 50 очками и идёт на шестом месте в таблице Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хольмберг (Райлли) – 20:32 1:1 Ларкин (Перрон) – 35:39 2:1 Марнер (Бертуцци, Маккейб) – 38:18 2:2 Спронг (Дебринкэт) – 42:46 2:3 Копп (Расмуссен) – 58:20 2:4 Рэймонд (Шьяро, Ларкин) – 59:41
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