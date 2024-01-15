Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ по итогам игрового дня объявила трёх лучших игроков, в число которых попал российский хоккеист.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня. Россиянин стал автором заброшенной шайбы в победном матче с «Вашингтоном» (2:1) на первой минуте встречи. Благодаря этому голу Панарин установил рекорд клуба по скорости набора 400 очков за «Рейнджерс». Россиянин добрался до этой отметки за 310 матчей, побив рекорд Марка Мессье (322).

Первой звездой дня был признан форвард «Торонто» Митчелл Марнер, также установивший клубный рекорд в матче с «Детройтом» (2:4). Канадец отметился голом и быстрее всех в истории «Мэйпл Лифс» набрал 600 очков за клуб, уложившись в 548 матчей.

Третьей звездой игрового дня признан форвард «Детройта» Эндрю Копп, ставший автором победной шайбы за полторы минуты до конца третьего периода в матче с «Торонто» (4:2).